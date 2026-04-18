Nel mondo della MotoGP, Fabio Di Giannantonio si prepara a disputare una nuova stagione, puntando a ottenere vantaggi rispetto a Marc Marquez. La sua conferma con la squadra italiana rappresenta un passo importante nella sua carriera, mentre il confronto con altri piloti di punta rimane un elemento chiave per il suo percorso. La stagione si avvicina e gli appassionati seguono con attenzione le strategie di tutti i protagonisti.

"> Fabio Di Giannantonio: Una Stagione Spumeggiante in MotoGP. Fabio Di Giannantonio sta facendo parlare di sé nel mondo della MotoGP, e le sue prestazioni iniziali della stagione stanno attirando l’attenzione di Ducati per un potenziale supporto completo. L’italiano, in forza al team VR46, ha mostrato una crescita sorprendente con due pole position consecutive e altrettanti podi in Brasile. Questi risultati lo posizionano in testa alle classifiche dei piloti Ducati durante una parte della stagione, un traguardo che non aveva mai raggiunto prima. Attualmente, Di Giannantonio occupa la quarta posizione nella classifica generale, vantando un margine di cinque punti sul campione in carica Marc Marquez.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio punta a vantaggi da Marquez nella sua conferma con Ducati.

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