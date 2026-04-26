Nel borgo di Monteleone di Fermo si preparano tre candidati per le prossime elezioni comunali. Tra loro ci sono l’ex sindaco Vittorio Paci e una lista civica condotta da Simona Salvi. La competizione si svolgerà tra questi tre protagonisti, con il voto che si avvicina. La campagna elettorale si sta intensificando mentre gli elettori si avvicinano alle urne.

Nel piccolo borgo di Monteleone di Fermo, sarà una sfida a tre torna in campo l’ex sindaco Vittorio Paci e una lista civica guidata da Simona Salvi. Come annunciato Marco Fabiani, sindaco attualmente in carica che ha già svolto due mandati da primo cittadino e supportato dalla lista ‘Impegno – Unione – Solidarietà’. A sfidarlo l’ex sindaco Vittorio Paci con la lista ‘Monteleone. Un bene comune’. A chiudere il cerchio la lista spuntata a sorpresa con la candidata sindaca Simona Salvi con una lista civica. Monteleone di Fermo e uno dei più piccoli paesi del Fermano, ogni singono voto avrà un valore determinante sull’esito finale. Marco...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabiani, Paci e Salvi. Sarà una corsa a tre

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