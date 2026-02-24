La corsa a palazzo San Filippo Provincia ecco i candidati | sarà una sfida tra Loggi e Salvi

Il nome di Loggi e Salvi si lega alla corsa per la presidenza della Provincia di Ascoli, una sfida che si è intensificata nelle ultime ore. La causa è la conferma di due candidati pronti a competere alle elezioni del 15 marzo, lasciando spazio a una sfida diretta tra loro. Entrambi hanno già iniziato a raccogliere consensi tra gli elettori e i loro sostenitori si preparano a sostenere le rispettive campagne. La competizione si fa sempre più concreta.

Una corsa contro il tempo che, nelle ultime ore, ha definitivamente chiarito il quadro politico: saranno due i candidati alla carica di presidente della Provincia di Ascoli alle elezioni del 15 marzo. Da una parte il presidente uscente, Sergio Loggi, sindaco di Monteprandone ed espressione del centrosinistra. Dall'altra Fabio Salvi, primo cittadino di Venarotta, scelto dal centrodestra come figura civica e trasversale, ritenuta capace di raccogliere consensi anche oltre i confini tradizionali della coalizione. Dopo giorni di trattative e ipotesi rimaste in sospeso, il deposito delle candidature è avvenuto ieri e ha sciolto le riserve.

Masbedo sfida il San Filippo Neri con una partita al mareMasbedo ha portato il mare al San Filippo Neri con la sua installazione “Resto”.

Elezioni provinciali, sfida totale tra sei liste: ecco tutti i 62 candidati e quanto pesa davvero ogni votoIl voto si avvicina e la commissione elettorale ha approvato tutte e sei le liste in corsa, portando in campo 62 candidati.

