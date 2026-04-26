Nella semifinale di FA Cup, il Chelsea sfiderà il Leeds United in una partita che si preannuncia interessante. La sfida si svolgerà a porte chiuse in uno stadio neutro, con il calcio d’inizio previsto per un orario serale. Entrambe le squadre hanno superato i turni precedenti eliminando avversari di rilievo. La partita sarà trasmessa in diretta su varie piattaforme televisive e online.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il palcoscenico è pronto per uno degli eventi sportivi più attesi in Inghilterra: la semi-finale della FA Cup che vedrà affrontarsi Chelsea e Leeds United. L’incontro si svolgerà presso il prestigioso Wembley Stadium di Londra, alle ore 16:00 CET. Gli appassionati di calcio sono pronti a vivere un pomeriggio di grande intensità, dove la storia e la rivalità tra queste due squadre si incroceranno sul campo. La FA Cup, uno dei tornei di calcio più antichi e prestigiosi al mondo, offre sempre emozioni forti e sorprese.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - FA Cup: Chelsea affronta Leeds nelle semifinali, attesa per una sfida emozionante!

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