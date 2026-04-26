FA Cup | Chelsea affronta Leeds nelle semifinali attesa per una sfida emozionante!
Nella semifinale di FA Cup, il Chelsea sfiderà il Leeds United in una partita che si preannuncia interessante. La sfida si svolgerà a porte chiuse in uno stadio neutro, con il calcio d’inizio previsto per un orario serale. Entrambe le squadre hanno superato i turni precedenti eliminando avversari di rilievo. La partita sarà trasmessa in diretta su varie piattaforme televisive e online.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il palcoscenico è pronto per uno degli eventi sportivi più attesi in Inghilterra: la semi-finale della FA Cup che vedrà affrontarsi Chelsea e Leeds United. L’incontro si svolgerà presso il prestigioso Wembley Stadium di Londra, alle ore 16:00 CET. Gli appassionati di calcio sono pronti a vivere un pomeriggio di grande intensità, dove la storia e la rivalità tra queste due squadre si incroceranno sul campo. La FA Cup, uno dei tornei di calcio più antichi e prestigiosi al mondo, offre sempre emozioni forti e sorprese.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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