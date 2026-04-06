Leeds United ha conquistato le semifinali di FA Cup dopo 39 anni, superando il West Ham ai rigori. La partita si è conclusa con un pareggio nei tempi regolamentari e supplementari, portando la sfida ai calci di rigore. La squadra ha prevalso nello shootout, assicurandosi l’accesso alla prossima fase della competizione. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club, che torna a competere a questo livello dopo diversi anni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La storica squadra di Leeds United ha raggiunto le semifinali della FA Cup per la prima volta in quasi quattro decenni, conquistando il cuore dei tifosi con una performance emozionante contro il West Ham. La partita, che è culminata in un emozionante rigore, ha messo in luce non solo il talento degli atleti, ma anche la resilienza e la determinazione della squadra. Questo traguardo segna un momento significativo nella storia del club, lasciando i fan in attesa della prossima sfida. Nella sfida di domenica, Leeds ha mostrato un inizio promettente, volando a un vantaggio di due gol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Leeds batte il West Ham ai rigori e conquista le semifinali di FA Cup dopo 39 anni.

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