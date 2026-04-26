“Exit Queen. Scacco alla Regina”, firmato da Francesco Spartà e Marco Ubezio, immagina uno scenario politico ad alta tensione: un referendum sulla monarchia nel Regno Unito di Elizabeth II. Tra populismo, crisi di consenso e tenuta delle istituzioni, il romanzo esamina il rapporto tra leadership e popolo, la fragilità del potere simbolico e la capacità della Corona di sopravvivere nell’era democratica “Exit Queen. Scacco alla Regina” di Francesco Spartà e Marco Ubezio (edito per i romanzi di Bonfirraro, 2026) è un romanzo che tra politica e potere elabora una grande suggestione. E lo fa partendo da una domanda su tutte: la monarchia può sopravvivere alla democrazia? Immaginate il Regno Unito di Elisabetta II e un nuovo primo ministro che da poco ha ottenuto una vittoria travolgente riuscendo a trasformare rancori in nuove speranze.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Exit Queen. Scacco alla Regina. Il romanzo che immagina il referendum contro la monarchia britannica

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