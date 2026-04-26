Ex Maia Rigenera si smarca dai cattivi odori | Non dipendono dal nostro impianto
L’azienda Bioripa Srl, ex Maia Rigenera, ha dichiarato che i cattivi odori segnalati dai residenti di Lucera non sarebbero causati dal loro impianto di compostaggio situato in località Ripatetta. La direzione tecnica dell’impianto ha precisato che il conferimento dei rifiuti viene svolto secondo le normative vigenti, escludendo quindi una responsabilità diretta dell’azienda rispetto alle lamentale sulla presenza di odori sgradevoli.
Secondo l'azienda Bioripa Srl (ex Maia Rigenera) i cattivi odori percepiti dai lucerini, oggetto di alcune segnalazioni, non sarebbero imputabili all'azienda, poiché, come ha spiegato la direzione tecnica dell'impianto di compostaggio ubicato in località Ripatetta, il conferimento dei rifiuti è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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