Quando si utilizza l’aspirapolvere in casa, è comune notare un odore sgradevole che si diffonde nell’ambiente, specialmente in presenza di animali domestici. Questo odore deriva dalla combinazione di polvere riscaldata, peli, briciole e umidità presenti nell’aria. Per contrastarlo, alcune persone hanno adottato il trucco di inserire del bicarbonato nel sacchetto o nel contenitore dell’apparecchio, sperando di neutralizzare gli odori sgradevoli durante l’uso.

Capita a tutti, soprattutto a chi ha animali in casa: si accende l’aspirapolvere e dopo qualche minuto nell’aria si comincia a sentirsi un odore tutt’altro che gradevole, spesso una miscela di polvere riscaldata, peli, briciole e umidità. Per fortuna si risolve facilmente, e con qualcosa che abbiamo già in casa: il bicarbonato. Come eliminare i cattivi odori dall’aspirapolvere. Il problema è nel sacchetto, o nel contenitore se abbiamo un modello senza sacco. Tutto quello che aspiriamo si accumula lì dentro, ovvero pelo, polvere, capelli, qualche residuo organico, e con il calore generato dal motore durante l’utilizzo torna a farsi sentire, riempiendo le stanze di un profumo poco invitante.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Deodorante per aspirapolvere, il trucco del bicarbonato per eliminare i cattivi odori

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