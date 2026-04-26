Un ex concorrente di un reality show ha scritto una dedica affettuosa per Javier Martinez, il pallavolista argentino recentemente trasferitosi a Lecco. Martinez ha lasciato la città di Terni, dove aveva militato nella squadra di pallavolo locale, per raggiungere Helena Prestes, che ha acquistato un attico di lusso nella zona. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Javier Martinez ha appena lasciato Terni dove ha giocato per la squadra locale di pallavolo. Il pallavolista argentino ha raggiunto Helena Prestes a Lecco dove lei ha comprato un attico di lusso. Nel corso delle ultime ore, l'uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede all'interno di un ristorante insieme a Mattia Fumagalli con la seguente didascalia: "Sorrisi naturalissimi". L'ex pallavolista della Terni volley academy ha ritrovato l'ex gieffino, che abita in un paesino vicino a Lecco. Proprio Mattia Fumagalli ha dato il suo personale benvenuto nella cittadina lombarda al 31enne con una dolcissima dedica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffino, dolcissima dedica per Javier Martinez: cosa ha fatto

Notizie correlate

Javier Martinez firma l’impresa: cosa ha fatto l’ex gieffinoJavier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di parecchi mesi dalla partecipazione al Grande fratello.

Javier Martinez e quel risultato strabiliante: cosa ha fatto l’ex gieffinoJavier Martinez continua a far parlare di sé in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Javier Martinez e Helena Prestess: arriva la dolce notizia inaspettata per i fan.

Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che...L'ex amato gieffino Javier Martinez ricorda il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello e fa una dolcissima dedica d'amore alla sua Helena Prestes. Il Grande Fratello sta per tornare su Canale 5. comingsoon.it

Helena Prestes, dedica romantica a Javier Martinez: 'Averti accanto è la cosa più bella'A distanza di otto mesi dal loro primo bacio nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez sono più uniti e innamorati che mai. Nell'attesa di rivedere la coppia in tv, domenica 5 ... it.blastingnews.com