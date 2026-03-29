Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, torna al centro dell’attenzione a diversi mesi dalla sua partecipazione al reality. La sua presenza sui media si mantiene costante, con notizie che riguardano attività e vicende legate alla sua figura pubblica. La sua storia viene ripresa frequentemente, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sui contorni delle sue azioni recenti.

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di parecchi mesi dalla partecipazione al Grande fratello. Il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo domenica 29 marzo per la seconda giornata valida per i playout del campionato italiano di A3 di pallavolo. Il 31enne insieme ai compagni della Terni volley academy sono riusciti ad imporsi contro la formazione di Savigliano. Javier Martinez è riuscito a portare la squadra alla vittoria ottenuta soltanto al tie-break. L'ex gieffino ha firmato una nuova grande impresa personale, segnando ben 33 punti nei cinque set giocati. Una vittoria che dà animo alla squadra in grande difficoltà in queste ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez firma l’impresa: cosa ha fatto l’ex gieffino

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