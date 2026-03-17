Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, è tornato in campo dopo una breve pausa di campionato. Recentemente ha partecipato a una campagna di moda che sarà presto visibile in Italia. La sua presenza pubblica e le sue attività sono state al centro dell'attenzione, attirando commenti e discussioni tra i follower e gli addetti ai lavori.

Javier Martinez continua a far parlare di sé in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello. Dopo aver scattato per una campagna di moda che uscirà presto in Italia, ecco che l'ex gieffino ha fatto ritorno in campo in seguito alla breve pausa di campionato. La scorsa domenica, il pallavolista argentino ha disputato l'ultima partita della regular season del campionato di A3 di pallavolo dove ha rimediato una nuova sconfitta nonostante un'ottima prestazione individuale. In queste ore, il compagno di Helena Prestes è finito al centro dell'attenzione per un traguardo che ha raggiunto con la Terni volley academy in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez e quel risultato strabiliante: cosa ha fatto l’ex gieffino

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