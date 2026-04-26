È stato rimosso l’ex chiosco e bar di via Galcianese, un edificio in legno che negli ultimi tempi si trovava in stato di abbandono. La struttura, che un tempo era frequentata come punto di ristoro, è stata smantellata. La vicenda era stata segnalata in passato per il suo degrado, che aveva portato alla sua definitiva eliminazione.

Addio all’ex chiosco e bar di via Galcianese. Avevamo raccontato del degrado in cui era abbandonato. La struttura in legno, è stata rimossa. Ma c’è chi, in una lettera, vuol ricordare quanto il chioschetto sia stato importante nella memoria dei pratesi. Lo fanno il pediatra pratese Enrico Davalli e Marco Morelli, direttore del Museo Italiano di Scienze Planetarie, tramite una lettera aperta inviata anche al nostro quotidiano. Ne riportiamo un estratto: "Gentile redazione, abbiamo appreso dai mezzi di informazione della demolizione del chiosco di via Galcianese. Grande emozione ha suscitato tra gli studenti e gli insegnanti del plesso scolastico, e tra coloro che lì sceglievano di fermarsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex chiosco via Galcianese: "Un posto, tanti ricordi"

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