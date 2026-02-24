grottazzolina solo bei ricordi e tanti amici

Il team di Grottazzolina si prepara alla sfida contro i campioni d’Europa di Perugia, dopo aver dominato la Superlega della Yuasa Battery. La causa di questa partita epica è la volontà di consolidare la propria posizione in una stagione ricca di successi e di rafforzare i legami con i tifosi. La squadra ha lavorato duramente per arrivare a questo momento, e ora si apre un’occasione decisiva per lasciare il segno.

Domani cala il sipario sulla Superlega della Yuasa Battery Grottazzolina sul campo dei campioni d’Europa di Perugia, impegnati in un finale di stagione in cui sono in corsa su tutti i fronti. Sarà una giornata speciale anche perché la Yuasa tornerà ad incrociare il proprio cammino con l’opposto croato Gabriel Cvanciger, protagonista lo scorso anno della salvezza Yuasa alla sua prima stagione in Superlega. Per il giovane talento Grotta è stato un bel trampolino di lancio in estate verso Perugia: "Sono tante le immagini e i momenti belli che mi porto dentro, vissuti insieme ai ragazzi, anche nella prima parte di stagione, che è stata più difficile con la vittoria che non arrivava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

