Rogo doloso in viale Grimaldi distrutto un chiosco mobile | sul posto i carabinieri

Un incendio doloso ha distrutto un chiosco mobile in viale Grimaldi 15, nel quartiere Librino. La notte scorsa, un furgone usato come punto vendita di bevande è stato avvolto dalle fiamme, causando danni ingenti. I residenti hanno segnalato l’incendio, e sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Le fiamme hanno completamente bruciato il veicolo, lasciando solo il telaio annerito. La polizia sta cercando di capire chi abbia messo in atto il gesto criminale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Librino e la scientifica, che hanno eseguito i rilievi. Indagini in corso per individuare i responsabili Un furgone adibito a chiosco bevande è stato incendiato nella serata di ieri in viale Grimaldi 15, nel quartiere Librino. Secondo quanto finora accertato si tratterebbe di un atto doloso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Librino e della sezione investigazioni scientifica del comando provinciale, che ha eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Indagini in corso per individuare i responsabili.