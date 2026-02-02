Parcheggiatore abusivo in fuga dai limiti del domicilio | arrestato a Catania dopo violazione degli arresti domiciliari

I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo che stava esercitando abusivamente come parcheggiatore, nonostante fosse ai domiciliari. L’uomo stava cercando di fuggire dai limiti della propria abitazione quando i militari lo hanno fermato e portato in cella. Gli investigatori avevano già emesso un’ordinanza di custodia cautelare, e ora l’uomo si trova in carcere.

Un uomo accusato di esercizio abusivo della professione di parcheggiatore è stato arrestato a Catania dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale. L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 2 febbraio 2026, nella zona tra via Plebiscito e piazza Borsellino, un’area centrale e molto frequentata del capoluogo etneo. L’uomo, già sottoposto a misura restrittiva con divieto di ritorno in città, è stato sorpreso mentre svolgeva nuovamente attività illecita, contravvenendo ai termini degli arresti domiciliari. Le forze dell’ordine, in particolare la Squadra Volante e le moto della Polizia di Stato, lo hanno intercettato durante un controllo mirato in zona, dove era stato segnalato il ritorno di un soggetto con precedenti penali e in stato di libertà condizionata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parcheggiatore abusivo in fuga dai limiti del domicilio: arrestato a Catania dopo violazione degli arresti domiciliari Approfondimenti su Catania Parcheggiatore Catania, viola i domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo: 27enne arrestato e portato in carcere La polizia di Catania ha arrestato un giovane di Augusta che aveva violato gli arresti domiciliari per lavorare come parcheggiatore abusivo. Catania, nemmeno i domiciliari fermano: 27enne continua a fare il parcheggiatore abusivo, arrestato A Catania, un giovane di 27 anni di Augusta è stato arrestato mentre era ai domiciliari. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Catania Parcheggiatore Argomenti discussi: Viola i domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo: 27enne di Augusta in carcere; Eboli. Controlli vigili: fermato parcheggiatore abusivo e sequestrate 2 auto; Eboli: fermato parcheggiatore abusivo e sequestrate 2 auto senza assicurazione; Parcheggiatore abusivo recidivo arrestato a Catania. Catania, nemmeno i domiciliari fermano: 27enne continua a fare il parcheggiatore abusivo, arrestatoArrestato a Catania un 27enne di Augusta per violazione dei domiciliari: continuava l’attività di parcheggiatore abusivo. virgilio.it Catania, arrestato parcheggiatore abusivo: violava gli arresti domiciliariUn parcheggiatore abusivo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato individuato ... strettoweb.com Da anni è operativo un parcheggiatore abusivo all’esterno della clinica Mediterranea di Napoli che in modo sempre più arrogante pretende di gestire il già esiguo numero di posti auto a strisce blu e la sosta degli scooter senza che nessuno osi dargli fastidio. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.