Meno di un mese prima dell'inizio dell’Eurovision 2026, si registra un’ampia mobilitazione di artisti che hanno firmato una lettera aperta per chiedere il ritiro dalla competizione. La richiesta di boicottaggio si accompagna a un dibattito acceso tra coloro che sostengono la partecipazione e chi invece si oppone, creando tensioni tra le parti coinvolte. La decisione finale sulla partecipazione resta ancora in sospeso, mentre l’evento si avvicina rapidamente.

Il prossimo Eurovision Song Contest 2026 si prepara a svolgersi in un clima di forte tensione internazionale ed a poche settimane dall’evento, oltre mille artisti hanno firmato una lettera aperta chiedendo il boicottaggio della manifestazion e. Al centro della polemica c’è la partecipazione di Israele, che secondo i firmatari non dovrebbe essere ammessa. La presa di posizione ha acceso un dibattito globale tra musica, politica e libertà artistica ed il risultato è una spaccatura netta tra chi sostiene la protesta e chi difende la natura “neutrale” del concorso. Intanto, alcuni Paesi e artisti hanno già preso decisioni concrete. La protesta...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eurovision 2026 nel caos: 1000 artisti chiedono il boicottaggio, ma la decisione divide tutti

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