Europei Under 23 scherma domani la presentazione a Cagliari | da sabato 24 azzurri in gara per 12 titoli

Domani si terrà a Cagliari la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei Under 23 di scherma, in programma da sabato 24. L'evento durerà quattro giorni e vedrà in gara 24 atleti italiani, che si contenderanno 12 titoli tra prove individuali e a squadre. La manifestazione coinvolge diverse specialità della scherma e si svolge nella città sarda fino a metà settimana.

Conto alla rovescia agli sgoccioli per i Campionati Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026. La kermesse continentale sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani (venerdì 24 aprile), alle ore 15.30, presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari. Un grande spettacolo agonistico, e non solo, che si svilupperà in quattro giorni di competizioni con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre, nelle gare in programma da sabato 25 a martedì 28 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si svolgeranno gli assalti di finale per le medaglie d’oro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Campionati europei Under 23, il Club Scherma Ancona protagonista a CagliariANCONA – I Campionati europei under 23 in programma a Cagliari dal 25 al 28 aprile saranno vissuti con grande orgoglio e partecipazione dal Club...

A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, azzurri in gara, streamingProseguono nel migliore dei modi per l’Italia le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Campionati Europei Under 23 Cagliari 2026, ecco la delegazione azzurra che sarà in pedana dal 25 al 28 aprile; Campionati europei Under 23, il Club Scherma Ancona protagonista a Cagliari; Scherma, Ancona protagonista agli Europei U23; Siletti vince a Zagabria in Euroleague e va in Nazionale U23.

Europei Under 23 scherma, domani la presentazione a Cagliari: da sabato 24 azzurri in gara per 12 titoliConto alla rovescia per i Campionati Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026: domani la conferenza stampa ufficiale, poi quattro giorni di gare con 24 azzur ... sportface.it

Al via sabato gli Europei Under 23 di Cagliari, 24 azzurrini in garaLa kermesse continentale sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani alle 15.30, presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari ... italpress.com

20-4-1994/20-4-2026 ITALIA CAMPIONE D'EUROPA UNDER 21 A MONTPELLIER Le 3 finali dei campionati europei Under 21 di calcio, vinte con Cesare Maldini in panchina, costituiscono l’apice della mia carriera di telecronista. Emozioni indescrivibili, sopr - facebook.com facebook

100 #2026 Conto alla rovescia per gli Europei under 18: tagliandi su @TicketOneIT a partire da 5 euro, formula abbonamento da 15 euro. Doualla: "Venite a tifarci allo stadio Guidobaldi" Leggi shorturl.at/nt2ta #atleticaitaliana x.com