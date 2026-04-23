Europei Under 23 scherma domani la presentazione a Cagliari | da sabato 24 azzurri in gara per 12 titoli su Assalto TV

Domani si terrà a Cagliari la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei Under 23 di scherma, che si svolgeranno dal 24 al 27 marzo. L’evento vedrà in gara 24 atleti italiani, impegnati in prove individuali e a squadre per conquistare 12 titoli continentali. La manifestazione si svolgerà in quattro giorni di gare, con una partecipazione significativa di atleti provenienti da diversi paesi europei.

Conto alla rovescia agli sgoccioli per i Campionati Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026. La kermesse continentale sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani (venerdì 24 aprile), alle ore 15.30, presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari. Un grande spettacolo agonistico, e non solo, che si svilupperà in quattro giorni di competizioni con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre, nelle gare in programma da sabato 25 a martedì 28 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si svolgeranno gli assalti di finale per le medaglie d’oro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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