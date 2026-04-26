Europa sciabolata polare a fine aprile | neve e gelo in pianura

Tra il 26 e il 30 aprile, l’Europa orientale sarà interessata da una forte ondata di freddo proveniente dalla regione polare. Le temperature scenderanno sotto lo zero e ci saranno possibilità di nevicate anche in zone di pianura. Questa perturbazione ha già attirato l’attenzione degli esperti, che monitorano gli sviluppi di un’ondata di freddo atipica per il periodo.

? Cosa sapere Tra il 26 e il 30 aprile la sciabolata polare colpirà l'Europa orientale.. Le temperature scenderanno sotto lo zero con possibili nevicate in pianura.. Tra il 26 e il 30 aprile, un’imponente perturbazione di matrice invernale colpirà duramente l’Europa orientale, provocando crolli termici drastici e possibili nevicate in pianura mentre l’Italia sarà solo lambita da una coda instabile. La dinamica meteorologica che si sta delineando vede un’anomala espansione verso le latitudini sub-polari dell’alta pressione atlantica. Questo potente anticiclone, spingendosi in modo invadente verso nord, genererà un blocco atmosferico capace di deviare le correnti gelide lungo il suo margine orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa, sciabolata polare a fine aprile: neve e gelo in pianura Notizie correlate Neve fino in pianura e gelo improvviso: l’inverno torna a sorpresaRoma - Un’irruzione artica riporta condizioni rigide su gran parte dell’Italia con nevicate diffuse anche a quote molto basse e forti venti Un nuovo... Italia nel gelo improvviso: neve in pianura e crollo delle temperatureRoma - Un’irruzione artica riporta l’inverno su tutto il Paese con neve a bassa quota, venti forti e un brusco calo termico tra metà settimana e... Tutti gli aggiornamenti Il Vortice Polare invaderà il Mediterraneo: le Regioni più colpiteIl Vortice Polare irrompe sull'Europa: anomalie fino a -10°C: una svolta meteo per l'Italia di fine aprile Le ultime elaborazioni dell'ECMWF evidenziano ... meteogiornale.it Meteo Europa: Capodanno a rischio gelo con la 'sciabolata artica', quali effetti sull'ItaliaSi comincia a guardare con crescente interesse ai movimenti atmosferici previsti verso la fine dell'anno, indicativamente dopo il 28-29 Dicembre. Un'ipotesi, pur essendo ancora un semplice scenario ... ilmeteo.it