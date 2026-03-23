Roma - Un’irruzione artica riporta condizioni rigide su gran parte dell’Italia con nevicate diffuse anche a quote molto basse e forti venti Un nuovo colpo di coda dell’inverno è pronto a interessare l’Italia a partire da mercoledì, con l’arrivo di un intenso fronte freddo di origine artica che riporterà condizioni pienamente invernali. Le previsioni indicano un ritorno della neve a quote basse, in alcuni casi persino fino alle zone pianeggianti. Dalle ore pomeridiane di mercoledì, l’aria fredda in discesa dalle alte latitudini raggiungerà le Alpi, dando origine alle prime nevicate, inizialmente sui versanti esteri e poi in rapida estensione anche al territorio italiano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Neve fino in pianura e gelo improvviso: l’inverno torna a sorpresa

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