Un imprenditore ha deciso di contribuire al restauro della Basilica Santi Pietro e Paolo all'Eur, mettendo a disposizione una somma di 100mila euro. La donazione mira a sostenere le opere di conservazione e manutenzione dell'edificio religioso situato nel quartiere. La scelta di intervenire con un contributo diretto si inserisce in un piano più ampio di interventi per preservare il patrimonio storico e artistico della zona.

? Cosa sapere L'imprenditore Massimo Maurizi stanzia 100mila euro per la Basilica Santi Pietro e Paolo all'Eur.. Il contributo privato avvia una raccolta fondi per sopperire alla mancanza di fondi pubblici.. L’imprenditore edile Massimo Maurizi ha stanziato 100mila euro per il recupero della Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, dando il via a un importante percorso di cura per l’edificio sacro che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il quartiere. La notizia del sostegno economico è stata comunicata ufficialmente nel IX Municipio attraverso la voce del vicepresidente Augusto Gregori, che ha condiviso questo passo insieme alla presidente Titti Di Salvo e al parroco don Luca Atzeni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eur: l’imprenditore salva la Basilica con un fondo per il restauro

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