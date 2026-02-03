La polemica sulla basilica romana continua a tenere banco. Negli ultimi giorni, un dettaglio del restauro, che molti considerano poco rispettoso, ha diviso opinioni. La questione ha suscitato discussioni tra i cittadini e le istituzioni, portando alla luce come anche i piccoli interventi possano accendere i dibattiti sulla tutela del patrimonio storico.

Negli ultimi giorni ha fatto discutere un dettaglio artistico apparentemente marginale, emerso all’interno di una delle chiese più note del centro storico di Roma. Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a pochi passi dal Mausoleo di Augusto, un recente restauro ha riportato alla luce un dipinto con due angeli che affiancano un busto di Umberto II di Savoia. Uno dei due, però, presenta un volto che molti osservatori hanno giudicato sorprendentemente simile a quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il dipinto si trova in una cappella laterale, sulla parete dedicata alla dinastia dei Savoia, ed è collocato sopra il monumento in marmo che raffigura l’ultimo re d’Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Meloni con le ali? Il restauro in una basilica romana che ha scatenato polemiche (e ha fatto discutere tutta Italia)

A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere.

Bruno Valentinetti, restauratore di 83 anni, si è scatenato in polemiche dopo aver detto di aver dipinto un volto che assomiglia a una sua ex, come secondo cherubino in una sua opera.

Argomenti discussi: Piano Mattei, l’Italia lancia il secondo Vertice Italia-Africa in Etiopia il 13 febbraio; Un angelo con il volto di Giorgia Meloni. La segnalazione nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La premier sui social: Decisamente non somiglio a un angelo. La sinistra: Culto personalità da regime; Affresco con Meloni, Micheletti: Ritoccarlo? No, la gente fa la fila per vedere se è lei; Meloni come angelo, il precedente in Puglia con l’imprenditore dipinto tra i santi in cattedrale.

