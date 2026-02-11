Un imprenditore di Marsala è stato condannato in primo grado a dieci mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa, per aver picchiato l’ex moglie. La notizia riaccende il dibattito su violenza di genere e sulla difesa del maschio, con alcuni che in modo preoccupante cercano di minimizzare o giustificare questi episodi.

C’è una notizia di cronaca giudiziaria che merita una riflessione. Un imprenditore di Marsala è stato condannato in primo grado a dieci mesi e dieci giorni di reclusione (pena sospesa) per lesioni aggravate nei confronti della ex moglie. Sarebbe uno dei moltissimi casi di violenza sanzionati dalla giustizia, se non fosse che quest’uomo è il presidente di un’associazione per uomini maltrattati. Non “maltrattanti”, “maltrattati”. Mi preme ricordare che esistono precedenti di violenza che coinvolgono rappresentanti di sedicenti associazioni ispirate alle tesi misogine e mascoliniste degli MRA – Men’s Rights Activist – che rivendicano l’esistenza di un pregiudizio contro gli uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacchi ai centri antiviolenza, falsi miti e propaganda: noto una preoccupante difesa del maschio

