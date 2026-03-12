Disturbi alimentari e falsi miti sulle diete la Croce Rossa incontra 210 studenti

La Croce Rossa ha incontrato 210 studenti per affrontare i disturbi alimentari e sfatare i falsi miti sulle diete. Durante l'iniziativa, sono stati presentati dati e informazioni riguardo alle problematiche più comuni legate all’alimentazione e alle convinzioni errate che circolano tra i giovani. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per una maggiore consapevolezza su questi temi.

La Spezia, 12 marzo 2026 – Parlare di alimentazione significa parlare di salute, benessere e consapevolezza. Con questo obiettivo la Croce Rossa della Spezia ha promosso 'Vitamine CRI 2.0', un progetto di educazione alimentare per sensibilizzare gli studenti spezzini sull’importanza di un rapporto sano ed equilibrato con il cibo. Nel corso delle attività i Giovani della Croce Rossa hanno incontrato in totale 210 studenti del liceo Mazzini della Spezia, che sono stati protagonisti di una serie di incontri dedicati alla corretta alimentazione e ai rischi legati ai disturbi del comportamento alimentare. Temi particolarmente delicati, soprattutto in età adolescenziale: secondo le stime, infatti, una quota molto significativa delle persone che soffrono di disturbi alimentari è rappresentata proprio da giovani e giovanissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disturbi alimentari e falsi miti sulle diete, la Croce Rossa incontra 210 studenti Articoli correlati “TikTok ormai dice ai ragazzi anche cosa mangiare, li spinge verso i cibi ultra-processati o diete estreme che rischiano di causare disturbi alimentari”: l’allarme nel nuovo studioPer una parte crescente di adolescenti e giovani adulti, Tiktok, oltre a essere un social di intrattenimento, è anche una bussola informale che... Il 2025 della Croce Rossa: soccorse 32mila persone e consegnati quasi 2mila pacchi alimentariIl 2025 si chiude come un anno di impegno diffuso e presenza capillare per la Croce Rossa Italiana di Piacenza, attiva quotidianamente sull’intero... Approfondimenti e contenuti su Croce Rossa Disturbi alimentari e falsi miti sulle diete: Croce Rossa incontra gli studenti del Liceo MazziniDisturbi alimentari e falsi miti sulle diete: Croce Rossa incontra gli studenti del Liceo Mazzini ... msn.com Famiglie in crisi economica. Il sostegno della Croce Rossa con generi alimentari e vestitiAnziani soli, famiglie con figli a carico e persone che attraversano una fase di fragilità economica, anche solo momentanea. È questo il profilo delle circa 800 persone che nel 2025 hanno ricevuto ... lanazione.it