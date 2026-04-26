Età biologica nuova misura della salute

Negli ultimi tempi si sta diffondendo l’uso dell’età biologica come nuovo parametro per valutare lo stato di salute delle persone. Questa misura, che va oltre l’età anagrafica, viene impiegata per analizzare più precisamente le condizioni fisiche e funzionali degli individui. La sua applicazione riguarda ambiti come prevenzione e longevità, portando a un approccio più personalizzato e dettagliato alla salute.

Andare oltre l'età anagrafica per leggere davvero lo stato di salute delle persone: è questa la prospettiva che sta ridefinendo il modo di affrontare prevenzione e longevità. La medicina dello sport introduce il concetto di età biologica, un indicatore che misura la reale efficienza dell'organismo, offrendo una chiave di lettura più concreta rispetto al semplice dato anagrafico. Il contesto in cui questa visione si inserisce è quello di un Paese che ha conquistato livelli di longevità tra i più alti al mondo. Secondo i dati Istat, la speranza di vita supera gli 83 anni, ma questo progresso si accompagna a una trasformazione profonda: con l'aumento dell'età media crescono anche le malattie cronico-degenerative, che rappresentano la principale causa di morte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Determining the Physiological Mechanisms Involved in Longer Life Span!

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