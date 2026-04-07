Una donna di 47 anni si rivolge a una nutrizionista chiedendo se sia possibile influire sull’età biologica attraverso l’alimentazione. Recentemente, ha letto molte notizie sul tema e desidera sapere se si può effettivamente rallentare l’invecchiamento cellulare adottando specifiche scelte alimentari. La nutrizionista risponde spiegando che alcuni alimenti e stili di vita possono avere un impatto sulla salute cellulare, ma senza fare promesse eccessive.

“ G entile dottoressa Almondo, ho 47 anni e ultimamente sento parlare ovunque di “età biologica”: ho letto che si può essere più giovani anagraficamente di quanto dicano i nostri anni reali. È vero che l’alimentazione può davvero rallentare l’invecchiamento cellulare? E se sì, da dove si comincia?”. Serena Longevità: 5 abitudini quotidiane per vivere più a lungo migliorando energia, salute e benessere X Età anagrafica ed età biologica: non sono la stessa cosa. Cara Serena, la risposta breve è: sì, è vero. E la scienza lo conferma con dati sempre più solidi. L’età anagrafica è quella sul documento. L’età biologica misura invece quanto le nostre cellule, i nostri tessuti e i nostri sistemi metabolici siano effettivamente invecchiati, e può essere significativamente diversa, in meglio o in peggio, rispetto agli anni vissuti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nutrizionista risponde. Età biologica e alimentazione, si può rallentare l’invecchiamento cellulare?

Vitamine segreto anti-età, prenderle ogni giorno può rallentare l’invecchiamento(Adnkronos) – La data scritta sulla carta d'identità può rimanere solo un numero smentito dalla biologia.

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