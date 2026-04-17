Centri estivi troppo cari Orizzonte per Lecco | Il Comune può fare molto ecco le proposte

Negli ultimi giorni, diverse testimonianze di genitori pubblicate sui media evidenziano le difficoltà nel sostenere le spese dei centri estivi, spesso considerate troppo alte. Le dichiarazioni sottolineano come queste sfide richiedano interventi concreti da parte delle istituzioni, con proposte che possano alleggerire il peso economico sulle famiglie. La questione è stata oggetto di discussione pubblica, con richieste di azioni mirate per migliorare la situazione.

Le testimonianze di alcuni genitori raccontate dagli organi di stampa in questi giorni descrivono con dignità e chiarezza le difficoltà nel sostenere i costi dei centri estivi: meritano più di una semplice risposta amministrativa, meritano un cambio di prospettiva. Vogliamo esprimere la nostra.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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