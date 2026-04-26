Este i cittadini decidono il futuro | ecco il tour del bilancio

Dal 24 aprile al 15 maggio, il Comune di Este organizza un tour dedicato al bilancio partecipato, coinvolgendo i cittadini nella discussione sulle priorità e le risorse della comunità. L'iniziativa prevede incontri pubblici aperti a tutti, con l'obiettivo di raccogliere idee e suggerimenti per la definizione delle scelte economiche future. La partecipazione è rivolta a residenti di tutte le età che vogliono contribuire con il proprio punto di vista.

? Cosa sapere Il Comune di Este avvia il tour del bilancio partecipato tra il 24 aprile e il 15 maggio.. I residenti presenteranno progetti dal 18 maggio per votare le scelte tra giugno e luglio.. A Este si accendono le luci dei quartieri per decidere come spendere i soldi comuni: il percorso del Bilancio partecipato parte con una serie di incontri pubblici tra frazioni e zone della città per dare voce ai cittadini sulle scelte di investimento. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, serve a raccogliere visioni e progetti che rispondano ai bisogni reali di ogni zona, cercando di creare un ponte più solido tra chi governa e la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Este, i cittadini decidono il futuro: ecco il tour del bilancio Notizie correlate Referendum giustizia: 100 cittadini a Forlì decidono il futuroUn incontro pubblico organizzato dall'associazione Forlì2035 si è tenuto nella sede del Bifor, trasformando lo spazio della birreria in un luogo di... Venegono, 30mila euro ai giovani: decidono loro il futuro del ComuneA Venegono Inferiore, il coinvolgimento diretto dei cittadini più giovani nella gestione del patrimonio pubblico si rinnova con un investimento di...