Puliservice schiaccia l’Arpaia 3-0 | passo avanti verso la finale

Nella semifinale play-off di Serie C, la Puliservice Reggio Calabria ha ottenuto una vittoria di 3-0 contro l’Arpaia Lamezia nella prima partita. La squadra ha chiuso il match con un risultato favorevole, portandosi in una posizione favorevole per la gara di ritorno. La sfida si è disputata in trasferta, e il risultato rappresenta un passo importante per la squadra in vista della finale.

La Puliservice Reggio Calabria ha mosso il primo passo decisivo verso l'obiettivo finale, ottenendo un successo netto per 3-0 nella prima sfida della semifinale play-off di Serie C contro l'Arpaia Lamezia. Il vantaggio ottenuto dalle amaranto permette alla squadra reggina di gestire la serie con un punto di vantaggio, ma la strada per la promozione passa ancora attraverso una trasferta che si preannuncia estremamente complessa. La gestione del successo e la lucidità di Buonfiglio Nonostante il n .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puliservice schiaccia l’Arpaia 3-0: passo avanti verso la finale Notizie correlate Volley: Puliservice leader e verso la Coppa Calabria dopo il 3-1 all’Arpaia a Lamezia.La Puliservice Volley ha conquistato una convincente vittoria contro l'Arpaia, imponendosi per 3-1 al Palagatti di Lamezia Terme domenica 15 febbraio... Play off volley: la Puliservice travolge l’Arpaia con un 3-0 nettoLa Puliservice Reggio Calabria ha aperto il confronto per le semifinali dei play off con una vittoria netta e convincente, superando l’Arpaia Lamezia...