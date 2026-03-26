Piacenza vince una lotta infuocata contro Lubiana in CEV Cup | Bovolenta in spolvero primo passo verso la finale

Piacenza si impone in una semifinale combattuta contro Lubiana nella CEV Cup di volley maschile, vincendo per 3-2 in una partita che si è conclusa con set molto equilibrati. La squadra italiana ha mostrato determinazione, con un Bovolenta particolarmente in forma. La sfida si è svolta tra colpi di scena e punti decisivi, lasciando aperto il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno.

Piacenza ha sconfitto Lubiana per 3-2 (30-28; 25-20; 27-29; 20-25; 15-4) nella semifinale d’andata della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi sono riusciti a spuntarla di fronte al proprio pubblico del PalaBanca dopo 130 minuti di autentica battaglia, ma per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo dovranno vincere anche il ritorno in Slovenia oppure perdere al tie-break e poi imporsi al golden set. A trascinare il sestetto di coach Dante Boninfante sono stati il bomber Alessandro Bovolenta (21 punti, 5 ace, 2 muri, 48%), gli schiacciatori Efe Mandiraci (23 punti, 6 ace) e José Miguel Gutierrez (17 punti), i centrali Robertlandy Simon (17 punti, 5 muri) e Francesco Comparoni (5) sotto la regia di Paolo Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Piacenza vince una lotta infuocata contro Lubiana in CEV Cup: Bovolenta in spolvero, primo passo verso la finale Articoli correlati Volley, Piacenza travolgente a Berlino: avvicinata la semifinale di CEV Cup, Bovolenta e Mandiraci in doppiaPiacenza ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys con un secco 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley... Leggi anche: Cev Cup: Piacenza-Lubiana, 25 marzo e 2 aprile: date fissate Altri aggiornamenti su Piacenza vince Temi più discussi: Modena Volley, missione compiuta: vince a Piacenza e si regala la bella al PalaPanini; Playoff Superlega, ancora un tie-break: Modena passa a Piacenza, la serie si deciderà in gara-5; Volley, Piacenza vince gara-3 a Modena e si prende il fattore campo nei quarti di Superlega; Pallavolo, Modena Volley vince al tie-break gara 4 a Piacenza: ora sfida decisiva al PalaPanini. Piacenza vince una lotta infuocata contro Lubiana in CEV Cup: Bovolenta in spolvero, primo passo verso la finalePiacenza ha sconfitto Lubiana per 3-2 (30-28; 25-20; 27-29; 20-25; 15-4) nella semifinale d’andata della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi sono ... oasport.it Modena Volley, missione compiuta: vince a Piacenza e si regala la bella al PalaPaniniPIACENZA. Modena Volley vince 3-2 a Piacenza e si regala una super gara-5 al PalaPanini, tenendo vivo il sogno di accedere alle semifinali dei playoff Scudetto. Una grande partita quella giocata dai g ... msn.com Emilia-Romagna, al No 1,3 milioni di voti. La sorpresa di Ferrara e Forlì, il Sì vince a Piacenza x.com Il preparatore atletico del Piacenza ha anche spiegato il motivo del filotto vincente di fine 2025 - facebook.com facebook