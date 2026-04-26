Colombia bomba esplode al passaggio di un bus | decine di morti e feriti

Sabato, un ordigno esplosivo è scoppiato mentre un autobus transitava su un’autostrada nel sud-ovest della Colombia, causando la morte di almeno 14 persone e ferendo un numero imprecisato di altri. L’esplosione ha avuto luogo in un’area trafficata, attirando l’attenzione delle autorità locali che stanno indagando sull’accaduto. La dinamica dell’attacco ha coinvolto un ordigno posizionato lungo la strada, senza ancora una conferma ufficiale delle responsabilità.

Almeno 14 persone sono morte sabato quando un ordigno esplosivo è esploso al passaggio di un autobus su un’autostrada nel sud-ovest della Colombia. Altre 40 persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta sull’autostrada Panamericana nel settore di El Túnel, a Cajibío, tra cui cinque minori. Il comandante delle forze armate colombiane ha dichiarato ai giornalisti che si è trattato di un “atto terroristico” e ha attribuito la responsabilità alla rete di un uomo noto come “ Iván Mordisco ” — una delle figure più ricercate della Colombia — e alla fazione di Jaime Martínez. Entrambi sono dissidenti delle ormai defunte Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia che operano nella regione e nessuno dei due rispetta l’accordo di pace firmato con lo Stato nel 2016.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colombia, bomba esplode al passaggio di un bus: decine di morti e feriti Notizie correlate Bus carico di studenti travolto da treno al passaggio a livello: cinque feritiUn autobus di linea Cotral e un treno della stessa azienda si sono scontrati questa mattina alle 8. Bus pieno di studenti si schianta contro un treno al passaggio a livello: diversi feritiPaura questa mattina nel Viterbese per un grave incidente tra autobus e treno che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.