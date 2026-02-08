Libano crollano due edifici a Tripoli | almeno sei morti e decine di feriti

Due edifici sono crollati questa mattina a Tripoli, nel Libano settentrionale. Almeno sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite. La polizia e i soccorritori stanno lavorando sul posto per estrarre i superstiti e mettere in sicurezza l’area. La causa del crollo non è ancora chiara.

Tragedia nel Libano settentrionale, dove il crollo di due edifici adiacenti ha causato almeno sei vittime e diversi feriti nella città di Tripoli. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di ricerca tra le macerie. Secondo quanto riferito dal presidente del consiglio comunale di Tripoli, Abdel Hamid Karimeh, il crollo è avvenuto nel quartiere Bab al-Tabbaneh, una delle aree più densamente popolate e fragili della città. Al momento non è stato possibile stabilire quante persone possano essere ancora intrappolate sotto i detriti. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente e sono tuttora in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Due edifici di quattro piani sono crollati in Marocco, causando almeno 19 vittime e numerosi feriti.

Due edifici di quattro piani sono crollati a Fes, nel nord-est del Marocco, causando almeno 19 vittime e 16 feriti.

