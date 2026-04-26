Lunedì 27 aprile 2026 alle 21:00 si giocherà l'incontro tra l’Espanyol e il Levante, che chiuderà la giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono eventuali variazioni prima del calcio d'inizio. Le quote sui bookmaker indicano alcune possibilità di scommessa, mentre tra gli esperti si discute sulla probabilità di entrambe le squadre a segno nel match.

La partita che chiuderà la giornata di Liga sarà quella del lunedì, come di consueto e vedrà rivaleggiare l’Espanyol e il Levante. I Granotas stanno compiendo qualcosa di incredibile e inimmaginale: nelle ultime 7 partite hanno vinto 4 volte e hanno perso solo ad Anoeta. Non sappiamo se alla fine basterà per salvarsi ma i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Levante (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Posticipo con gol di entrambe?

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