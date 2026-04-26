Lunedì 27 aprile 2026 alle 21:00 si gioca l'incontro tra l’Espanyol e il Levante, che chiuderà la giornata di Liga. La partita si svolgerà in un orario tradizionale per il posticipo serale e vedrà le due squadre scendere in campo per una sfida che, secondo alcune quote, potrebbe vedere entrambe le squadre segnare. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima dell'inizio della gara.

La partita che chiuderà la giornata di Liga sarà quella del lunedì, come di consueto e vedrà rivaleggiare l’Espanyol e il Levante. I Granotas stanno compiendo qualcosa di incredibile e inimmaginale: nelle ultime 7 partite hanno vinto 4 volte e hanno perso solo ad Anoeta. Non sappiamo se alla fine basterà per salvarsi ma i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Levante (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Posticipo con gol di entrambe?

Notizie correlate

Espanyol-Levante (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al CornellàLa partita che chiuderà la giornata di Liga sarà quella del lunedì, come di consueto e vedrà rivaleggiare l’Espanyol e il Levante.

Villarreal-Espanyol (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornataLa giornata numero 23 della Liga spagnola si chiuderà con il consueto posticipo del lunedì, che vedrà rivaleggiare il Villarreal e l’Espanyol.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Pronostico Espanyol-Levante: analisi e probabili formazioni 27/04/2026 La Liga; Espanyol - Levante in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Espanyol vs Levante: team news, lineups, predictions (La Liga 27/04); Espanyol v Levante LIVE 27/04/2026 | Calcio.

Pronostico Espanyol vs Levante – 27 Aprile 2026Nel contesto del La Liga, Espanyol e Levante si affronteranno il 27 Aprile 2026 alle 21:00 presso il suggestivo RCDE Stadio. Una gara che promette equilibrio ... news-sports.it

Novelty/Al abordaje!! # 188 and # 189/Rayo Vallecano (Madrid, Spain) Here are the covers of the March and April issues of the fanzine group BUKANEROS, prepared for Rayo Vallecano home matches in LaLiga against Levante UD and RCD Espanyol. #fo - facebook.com facebook