Lunedì 27 aprile 2026 alle 21:00 si disputerà l'ultimo incontro della giornata di Liga tra l’Espanyol e il Levante. La sfida si terrà al Cornellà, come di consueto in questa fase del campionato. In vista dell’incontro, sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i pronostici sono stati già formulati dagli esperti. La partita chiuderà ufficialmente la giornata di calcio spagnolo.

La partita che chiuderà la giornata di Liga sarà quella del lunedì, come di consueto e vedrà rivaleggiare l’Espanyol e il Levante. I Granotas stanno compiendo qualcosa di incredibile e inimmaginale: nelle ultime 7 partite hanno vinto 4 volte e hanno perso solo ad Anoeta. Non sappiamo se alla fine basterà per salvarsi ma i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Levante (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Cornellà

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