Questa sera alle 21 il Villarreal affronta l’Espanyol in un match che chiude la giornata 23 della Liga spagnola. Le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi, pronti a dare il massimo per portare a casa i tre punti. È un’occasione importante per entrambe, in un turno che si è aperto con diverse sorprese e che ora si chiuderà con questa sfida serale.

La giornata numero 23 della Liga spagnola si chiuderà con il consueto posticipo del lunedì, che vedrà rivaleggiare il Villarreal e l’Espanyol. Si tratta di due squadre che stanno disputando un’annata complessivamente molto positiva, addirittura sorprendente ma che nell’ultimo frangente di stagione stanno faticando. I valenciani sono quarti ma hanno totalizzato un solo punto (nello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Villarreal-Espanyol (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornata

