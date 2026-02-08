Villarreal-Espanyol lunedì 09 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Il posticipo chiude la giornata
Questa sera alle 21 il Villarreal affronta l’Espanyol in un match che chiude la giornata 23 della Liga spagnola. Le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi, pronti a dare il massimo per portare a casa i tre punti. È un’occasione importante per entrambe, in un turno che si è aperto con diverse sorprese e che ora si chiuderà con questa sfida serale.
La giornata numero 23 della Liga spagnola si chiuderà con il consueto posticipo del lunedì, che vedrà rivaleggiare il Villarreal e l’Espanyol. Si tratta di due squadre che stanno disputando un’annata complessivamente molto positiva, addirittura sorprendente ma che nell’ultimo frangente di stagione stanno faticando. I valenciani sono quarti ma hanno totalizzato un solo punto (nello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Villarreal Espanyol
Espanyol-Siviglia (lunedì 24 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Cornellà
Ultime notizie su Villarreal Espanyol
Argomenti discussi: Pronostico Villarreal-Espanyol: analisi, quote e consigli; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; Villarreal-Espanyol: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Pronostico Villarreal-Espanyol 9 Febbraio 2026: 23ª Giornata di Liga Spagnola.
JOAN CAPDEVILA Oggi compie gli anni Joan Capdevila, terzino sinistro titolare della Selección campione d'Europa e del Mondo nel 2008 e 2010. Canterano dell'Espanyol, dopo una sola stagione in prima squadra Capdevila fu ceduto all'Atletico Madrid, facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.