Lunedì 9 marzo 2026 alle 21:00 si affrontano Espanyol e Oviedo al Cornellà. L’Espanyol, che ha avuto una prima metà di stagione brillante, non ha ancora vinto nel 2026 e si trova fuori dalla zona europea. La giornata si chiude con questa partita, che vede le formazioni pronte a scendere in campo. Sono disponibili quote e pronostici per la sfida.

La splendida prima parte di stagione dell'Espanyol rischia di essere oscurata da questa seconda fetta di annata che non accenna a finire: i catalani non hanno mai vinto nel 2026 e sono usciti dalla zona europea. Lunedì notte, però, nella sfida che chiuderà la giornata hanno una grande occasione per risollevarsi: ospiteranno l'Oviedo, squadra ultima in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Espanyol-Oviedo (lunedì 09 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Cornellà Villarreal-Espanyol (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo chiude la giornataLa giornata numero 23 della Liga spagnola si chiuderà con il consueto posticipo del lunedì, che vedrà rivaleggiare il Villarreal e l'Espanyol. Espanyol-Alaves (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre al CornellàLa stagione molto felice dell'Espanyol sta vivendo il primo momento di netta discesa della stagione: i catalani hanno ottenuto solo un punto nelle...