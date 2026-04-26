Esclusiva Open | caso Biennale ecco il carteggio tra Buttafuoco e la commissaria russa

È stato reso pubblico un carteggio tra un critico d’arte italiano e una funzionaria russa riguardante il possibile ritorno della Russia alla Biennale Arte del 2026. Il materiale mostra incontri e comunicazioni che coinvolgono direttamente le procedure e i passaggi necessari per questa eventuale partecipazione. La vicenda si svolge in un contesto di attenzione internazionale e coinvolge diversi attori legati al mondo dell’arte.

Non solo contatti, ma un percorso concreto per il ritorno della Russia alla Biennale Arte 2026. Dopo lo stop alla presenza ufficiale russa negli ultimi anni, una serie di documenti e scambi di email tra la Fondazione La Biennale e la commissaria del Padiglione russo Anastasia Karneeva – che Open ha potuto visionare – mostra che, tra il 2025 e il 2026, è stato costruito un tentativo strutturato per riportare Mosca all’interno della manifestazione, con un progetto espositivo, artisti coinvolti e attività già in fase avanzata di organizzazione. Dalle conversazioni avvenute via mail emerge che già a gennaio 2026 la partecipazione veniva data per...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia Biennale, tra carte al Mic e visite a La Russa: il caso Russia cerca una via d’uscitaButtafuoco vola a Roma nel giorno delle verifiche del Ministero della Cultura sulle carte della Biennale.