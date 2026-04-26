Errani Paolini-Siegemund Zvonareva oggi WTA Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputano le partite di doppio femminile e misto al torneo WTA di Madrid 2026, con le incontri tra Errani e Paolini, da un lato, e Siegemund e Zvonareva, dall’altro. Le squadre cercano di ottenere il pass per i quarti di finale, obiettivo che potrebbe segnare una svolta nella stagione, iniziata con qualche difficoltà. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming e su alcune piattaforme televisive.

Conquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Madrid Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la tedesca Laura Siegemund e la russa Vera Zvonareva nel secondo match sul campo numero cinque, incontro che non inizierà prima delle 13:00. Le titolari della testa di serie numero 1 hanno superato al primo turno, con qualche patema di troppo, la coppia formata dall’ucraina Nadia Kichenok e dalla giapponese Makoto Ninomiya. Motivazione supplementare per Jasmine...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva agli ottavi di finale del... Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di doppio che vedrà protagonista la coppia italiana sarà il terzo incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 10. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: live SuperTennis alle 13; WTA Madrid 2026: Errani e Paolini sfidano Siegemund-Zvonareva. Orario e dove vederla; WTA Madrid 2026, ottavi: preview Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva. Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva agli ottavi di finale del torneo ... oasport.it , : Sara Errani e Jasmine Paolini aprono la loro avventura nel doppio femminile del WTA - facebook.com facebook