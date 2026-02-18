Dove vedere in tv Errani Paolini-Siegemund Zvonareva oggi WTA Dubai 2026 | orario programma streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini sono entrate in campo oggi ai Dubai Tennis Championships 2026, a causa della loro testa di serie numero 1 nel torneo di doppio, che si disputa negli Emirati Arabi Uniti. La coppia italiana affronta le tedesche Laura Siegemund e Vera Zvonareva negli ottavi di finale, un match che si può seguire in diretta streaming e in TV a partire da un orario specifico.

I Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ottavi di finale del tabellone di doppio negli Emirati Arabi Uniti: mercoledì 18 febbraio scenderà in campo la coppia accreditata della testa di serie numero 1, formata dalle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, le quali affronteranno la tedesca Laura Siegemund e la russa Vera Zvonareva. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SIEGEMUNDZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 Il match di doppio che vedrà protagonista la coppia italiana sarà il terzo incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 10.00 italiane, ma la sfida delle azzurre si giocherà comunque non prima delle ore 13.