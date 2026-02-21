Museo della Farmacia di Cracovia | un viaggio tra alambicchi ricette segrete e botteghe d’altri tempi nel cuore della Città Vecchia
Il Museo della Farmacia di Cracovia mostra al pubblico un patrimonio storico legato alle antiche botteghe e alle ricette segrete, causato dalla conservazione di strumenti e documenti originali. La visita permette di esplorare alambicchi, scaffali pieni di erbe e farmaci antichi, rendendo tangibile la storia delle pratiche farmaceutiche. La collezione include anche fotografie d'epoca e oggetti quotidiani, offrendo uno sguardo autentico sulla vita nel passato. È un luogo che svela un lato poco conosciuto della città.
Se ti piacciono i musei “insoliti” e vuoi vedere una Cracovia diversa da quella delle cartoline, il Museo della Farmacia (Muzeum Farmacji) è una tappa da segnare subito. È piccolo, curato, sorprendente: un luogo dove la storia della città passa attraverso spezie, erbe, strumenti di laboratorio e arredi originali che raccontano com’era davvero il lavoro dello speziale tra scienza, tradizione e un pizzico di mistero. Il museo è in pieno centro storico, nella Città Vecchia, in ulica Florianska 25: una delle strade più celebri di Cracovia, perfetta da percorrere a piedi tra la zona della Porta di San FlorianoBarbacane e il Rynek. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
