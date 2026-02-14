Nicolò Nobili firma un contratto biennale con la Givova Scafati

Nicolò Nobili ha firmato un contratto di due anni con la Givova Scafati. La società ha scelto il giovane giocatore di Bologna, nato nel 2002, per rafforzare il reparto interno. Nobili, alto 208 centimetri e pesante 100 chili, porta in squadra una buona dose di energia e giovani speranze.

La Givova Scafati annuncia l’ingaggio biennale di Nicola` Nobili, ala-pivot 208 cm per 100 kg, nato a Bologna il 7 maggio 2002. L’arrivo dell’atleta arricchisce la rosa con una giovane interprete capace di incidere sia in area che in impostazione, collocandosi come elemento di prospettiva per la prossima stagione di A2. Nobili arriva subito dopo una prima parte di campionato con Blu Basket Bergamo, dove ha mostrato continuità di rendimento e propensione al gioco in entrambe le metà campo. Il percorso formativo ha attraversato diverse tappe internazionali, sviluppandosi tra high school, Ncaa e selezioni giovanili della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Nicolò Nobili firma un contratto biennale con la Givova Scafati Jenkins firma un contratto biennale con i Detroit Pistons, opzione per la stagione 2026-27 I Detroit Pistons hanno firmato un nuovo contratto con Daniss Jenkins. Basket, serie A2: settima vittoria in otto partite per la Givova Scafati, Bergamo ko Nel campionato di Serie A2 di basket, la Givova Scafati ha conquistato la settima vittoria in otto incontri, consolidando la propria posizione in classifica. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: BM MERCATO A2 / Gli ultimi aggiornamenti sui giocatori in uscita da Bergamo: Udom vicino a Scafati, Williams potrebbe andare a Verona, intrigo Harrison - di Matteo Parma. : Givova Scafati si rinforza, firmato Nicolò Nobili con un biennaleLa Givova Scafati comunica di aver sottoscritto un contratto biennale con l’ala-pivot Nicolò Nobili, atleta che nella prima parte del campionato di A2 ha vestito la canotta della ... pianetabasket.com Rumors, la VL Pesaro punta il lungo Nicolò Nobili LEGGI QUI---> https://www.basketmarche.it/2026/02/10/serie-girone-unico/rumors-pesaro-punta-lungo-nicol-nobili/137340 facebook