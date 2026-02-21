Basket A2 Givova Scafati a Verona | trasferta insidiosa per i ragazzi di coach Vitucci

La Givova Scafati affronta una trasferta difficile a Verona, a causa della posizione in classifica della Tezenis, vicina ai gialloblu nel gruppetto di testa. La partita di domenica alle 18 mette in palio punti importanti, in un match che si preannuncia combattuto. Coach Vitucci sa che i suoi devono mantenere alta l’attenzione per evitare sorprese. I giocatori sono concentrati per questa sfida cruciale in vista delle prossime gare.

Tempo di lettura: 3 minuti Appena dietro al gruppone di testa dell’A2, dove è posizionata la Givova Scafati, c’è la Tezenis Verona: prossima tappa (domenica 22 febbraio alle ore 18), alquanto insidiosa, per i gialloblu di coach Frank Vitucci. Gli scaligeri, alla vigilia del match di Rieti della scorsa settimana, perso solo al rush finale, hanno ingaggiato un nuovo allenatore, Alessandro Ramagli. Un ritorno per il coach livornese, che ha guidato i veneti dal 2021 al 2025, capace immediatamente di infondere nuova linfa nella squadra. Che, peraltro, questa settimana ha aggiunto al roster Andrea Loro, giovane ala di 23 anni, sotto contratto con Tortona ma fino a poche settimane fa a Bergamo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

