A Pescara si è svolta la finale regionale del premio Ercole Olivario 2026 | tutti i finalisti abruzzesi

A Pescara, il 10 marzo, si è tenuta nella sede della camera di commercio Chieti Pescara la finale regionale abruzzese del premio Ercole Olivario 2026. La manifestazione ha visto la partecipazione dei finalisti provenienti dalla regione, in una giornata dedicata alla valutazione dei migliori oli extravergine di oliva. La competizione è tra le più riconosciute a livello nazionale nel settore.

La selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l'Abruzzo alla finale nazionale dell'Ercole Olivario Il primo finalista per le categorie è un olio di Casoli. Per la categoria DopIgp il primo posto è stato conquistato da Tommaso Masciantonio di Casoli con l'olio Colline Teatine Dop. Al secondo posto Oleaurius di Tenaglia Filomena di Cupello con Colonna d'Ercole Prima Fatica – Olio evo Colline Teatine DOP, mentre il terzo posto è andato al Frantoio Mercurius di Penne con Vesta Dop Aprutino Pescarese. Accedono, inoltre, alla finale nazionale anche la società agricola Di Giacomo Sandro di Pianella e La Selvotta della famiglia Sputore di Vasto, come riporta ChietiToday.