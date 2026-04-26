Cinquant’anni dopo il suo assassinio, Enrico Pedenovi viene ricordato come un “Testimone di libertà”. La sua storia rimane legata a un episodio che ha segnato profondamente la memoria collettiva, e il suo nome continua a essere citato in diverse occasioni pubbliche e commemorative. La vicenda si inserisce in un arco temporale che attraversa decenni di cambiamenti sociali e politici, mantenendo vivo il ricordo di una figura che ha lasciato un’impronta significativa.

Chiedimi chi era Enrico Pedenovi. Una domanda semplice, presa in prestito dagli Stadio (a loro bisognava domandare dei Beatles), per raccontare una vicenda lunga 50 anni. La mattina del 29 aprile 1976, un anno esatto dopo la morte di Sergio Ramelli, Pedonovi consigliere provinciale milanese del Movimento sociale italiano compie la sua solita routine. Auto, giornali e via verso il lavoro di avvocato. Ma ad aspettarlo, all’angolo della morte, c’è un commando di ex Lotta Continua che poi fonderanno Prima Linea. Anzi quello sarà il battesimo di fuoco di PL. C’è l’antifascismo militante, ci sono i proiettili con scritto sopra il nome di Enrico. “Enrico Pedenovi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Enrico Pedenovi: 50 anni dopo il suo assassinio è ancora un “Testimone di libertà”

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