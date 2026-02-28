Dopo quarant’anni dall’omicidio del primo ministro svedese avvenuto il 28 febbraio 1986, il caso rimane irrisolto. Le indagini non hanno portato a identificare l’assassino e ancora oggi non ci sono certezze sui responsabili dell’evento. Le autorità non hanno fornito nuove prove o dettagli che possano chiarire la vicenda. Il mistero sull’omicidio di Olof Palme persiste nel tempo.

Tuttora non si sa chi uccise il primo ministro svedese il 28 febbraio del 1986, e l'ultimo sviluppo giudiziario è stato messo in dubbio Il primo ministro svedese Olof Palme fu ucciso con un colpo di pistola alle 23:21 del 28 febbraio del 1986 mentre tornava a casa senza scorta, com’era abituale per lui, da un cinema di Stoccolma. Quarant’anni dopo non si sa ancora né chi gli sparò, né perché. Palme era leader dei Socialdemocratici e aveva posizioni critiche verso gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, le due potenze dell’epoca. È l’unico primo ministro assassinato nella storia svedese, e uno dei pochi in quella europea. Negli anni intorno al caso si sono create molte teorie del complotto, anche perché non c’è una verità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dopo quarant’anni l’assassinio di Olof Palme è ancora un mistero

Chi era Olof Palme, il politico svedese ucciso nel 1986: la sua morte è ancora un misteroOlof Palme è stato uno dei leader politici più influenti della Svezia nel XX secolo.

Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020“Indicare Stig Engstrom come l’assassino del primo ministro Olof Palme è stato un errore compiuto dagli inquirenti nel 2020.

Il 28 febbraio 1986, Olof Palme - leader della socialdemocrazia svedese per oltre quindici anni e primo ministro per undici - cadeva vittima di un mortale e tuttora non chiarito attentato. «Noi democratici non siamo contro la ricchezza ma contro la povertà. La ric - facebook.com facebook

“Per noi la democrazia è una questione di dignità umana. E la dignità umana è la libertà politica” Il 28 febbraio 1986, a Stoccolma, viene assassinato Olof Palme x.com