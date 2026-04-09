Il Comune di Opera dedicata una via a Enrico Pedenovi ucciso 50 anni fa

Il Comune di Opera ha deciso di intitolare una strada a Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, ucciso 50 anni fa in un episodio legato al terrorismo. L'inaugurazione si è svolta il 9 aprile 2026, con la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali e dei familiari della vittima. La via si trova nel centro del paese e rappresenta un gesto di memoria pubblica.

Opera, 9 aprile 2026 - Una via intitolata a Enrico Pedenovi consigliere provinciale del Msi vittima del terrorismo. Lo ha deciso ieri sera la giunta comunale. Nel corso del 2026, il Comune di Opera inaugurerà una via a lui intitolata, in memoria del consigliere provinciale, freddato sotto casa attraverso diversi colpi di arma da fuoco in un’azione successivamente rivendicata da Prima Linea negli anni di piombo. Una volta completato il collaudo della nuova strada, si procederà con la cerimonia di inaugurazione, alla quale sarà invitata la Città Metropolitana di Milano, che ha già dedicato alla sua memoria una sala presso Palazzo Isimbardi e che ogni anno promuove un momento di raccoglimento in suo ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune di Opera dedicata una via a Enrico Pedenovi, ucciso 50 anni fa Enrico, maestro del taglio: “Ecco come una fetta di prosciutto diventa un’opera d’arte”Fermo, 31 gennaio 2026 – Una figura poliedrica che unisce l'eccellenza tecnica alla formazione e alla vita associativa. MVP Coppa Italia a Enrico "Chicco" Ravaglia per i suoi 50 anniNel contesto di una Coppa Italia che festeggia mezzo secolo, il ricordo di Enrico “Chicco” Ravaglia torna a risplendere tra presente e passato della... Temi più discussi: Voci d’Opera; Sospetti pestaggi e abusi nel carcere di Opera: la denuncia dei parlamentari Pd ai Garanti; CITTA-RITRATTO-COMUNITA_Franz Cerami_estratto dell’opera Lighting Flowers Bagnoli; Non dichiarò il falso sulla multa al sindaco, assolto il comandante (pugliese) dei vigili urbani di Opera. Il Comune di Opera dedicata una via a Enrico Pedenovi, ucciso 50 anni faLa giunta comunale approva l’intitolazione nel cinquantesimo anniversario dell’omicidio rivendicato da Prima Linea: Un messaggio alle nuove generazioni contro ogni violenza ... ilgiorno.it Recanati, annullato il Gigli Opera festival: «Il Comune ha ritirato l’appoggio». L’assessore Pelati: «Programma rimaneggiato senza informarci»La decisione, improvvisa e inaspettata, è arrivata da parte dell’amministrazione comunale, «che dopo aver precedentemente confermato il proprio sostegno, ha ritirato ogni appoggio nel giro di pochi ... corriereadriatico.it Chiosco dei fiori presso il cimitero. Il Comune di Opera ha pubblicato un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione di un operatore economico per la vendita al dettaglio di fiori, piante ed articoli complementari nell’area antistante il Cim - facebook.com facebook