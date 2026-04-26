Ennesimo incidente mortale in Abruzzo | a perdere la vita un motociclista 33enne

Un incidente mortale si è verificato in Abruzzo, coinvolgendo un motociclista di 33 anni e un'auto a Vigliano, nel comune di Scoppito. L'impatto tra i due mezzi ha causato la morte dell'uomo, che viaggiava in moto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa alle operazioni di rilievo.

L’impatto non ha lasciato scampa a un 33enne che con l sua moto si è scontrato contro un auto a Vigliano, nel territorio di Scoppito (L’Aquila). L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 di sabato 25 aprile, come riportato dall’Agenzia Ansa. Lo scontro è stato frontale, ma è ancora da.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: una vittima nello scontro fra un'auto e un mezzo pesanteA causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 690 “Avezzano – Sora”, al km 36. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: una vittima nello scontro fra un'auto e un mezzo pesante; Napoli, incidente mortale sul lavoro: il cordoglio dell’Assessore al Lavoro Chiara Marciani; Incidente sul lavoro a Napoli, Cgil: Si faccia chiarezza; Muore nello schianto in A14. Il camionista lavorava a Faenza. Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: a perdere la vita un motociclista 33enneFatale l'impatto con un'auto che veniva dalla parte opposta. L'incidente è avvenuto il 25 aprile a Vigliano, nel territorio di Scoppito (L'Aquila) ... ilpescara.it Incidente spaventoso in Italia, morti e feriti gravi. Auto distrutte, impatto tremendoUn impatto devastante, lamiere accartocciate e sirene che squarciano il silenzio della sera: l’ennesimo incidente stradale mortale si consuma in Italia, ... thesocialpost.it Un ennesimo incidente stradale si è verificato questa mattina, 24 aprile, lungo la strada provinciale 231, nel territorio di Bitonto. Coinvolti un tir ed un'automobile, venuti a... Leggi l'articolo - facebook.com facebook