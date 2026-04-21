Ennesimo incidente mortale in Abruzzo | una vittima nello scontro fra un' auto e un mezzo pesante

Un incidente mortale si è verificato in Abruzzo, coinvolgendo un'auto e un mezzo pesante. La collisione ha causato la morte di una persona e ha portato alla chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, della strada statale 690 “Avezzano – Sora” al km 36. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 690 “Avezzano – Sora”, al km 36.500 all’altezza di Balsorano (L’Aquila). Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura, è deceduta una persona. Il traffico è deviato sulla SR 82.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690L'Abruzzo piange la seconda vittima della strada in due giorni a causa di un nuovo sinistro che si è verificato nella prima mattinata di martedì 21... Leggi anche: Incidente mortale in E45, scontro fra un'auto e un camion Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: una vittima nello scontro fra un'auto e un mezzo pesante; Napoli, incidente mortale sul lavoro: il cordoglio dell’Assessore al Lavoro Chiara Marciani; Incidente sul lavoro a Napoli, Cgil: Si faccia chiarezza; Tragico schianto in A14. Tratto chiuso fino all’alba. Vicenza, operaio 67enne muore in un cantiere cadendo da una scalaLa tragedia giovedì nel cantiere del depuratore di Casale. La Procura Berica ha disposto l’autopsia sul corpo e sequestrato l’attrezzatura che l’uomo aveva con sé ... rainews.it Incidente mortale sulla SS18 a Eboli, vicino al Cilento Outlet: un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra tre veicoliC’è un tratto di strada, a Eboli, che torna troppo spesso nelle cronache. E quando succede, il copione è sempre lo stesso: sirene, lamiere, traffico fermo e quella sensazione amara che ormai in zona c ... alphabetcity.it Vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro, verrà salutato martedì con il funerale celebrato nella chiesa parrocchiale. - facebook.com facebook