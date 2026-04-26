La tensione tra Russia e Occidente si accentua con un aumento delle misure militari lungo le rotte energetiche nel Mar Nero e nel Baltico. Le autorità russe hanno rafforzato le scorte di energia e portato a termine operazioni di pattugliamento con mezzi militari vicino alle petroliere che attraversano queste aree. Il rischio di incidenti o attacchi si intensifica, creando preoccupazione per la sicurezza delle navi e delle forniture di petrolio in Europa.

La crisi tra Russia e Occidente entra in una fase nuova e più insidiosa: quella della militarizzazione indiretta delle rotte energetiche. Non siamo più soltanto nel campo delle sanzioni finanziarie o delle restrizioni commerciali. Mosca sta progressivamente convertendo la difesa del proprio export in una leva di deterrenza marittima, dove la presenza militare diventa un messaggio operativo, non solo simbolico. L’episodio della fregata Admiral Grigorovich, impiegata per scortare petroliere legate alla cosiddetta shadow fleet, segna un punto di svolta. Non è una dimostrazione isolata, ma un precedente strategico: indica che il Cremlino è disposto a proteggere fisicamente i propri flussi energetici, soprattutto nei corridoi più sensibili come il Baltico e la Manica.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Energia e cannoni: la Russia mette una scorta alle petroliere e alza il rischio nei mari europei

Notizie correlate

Il confronto tra Occidente e Russia nei mari del nord non è solo ibrido. Parla BoschettiDurante la Guerra Fredda, il Giuk Gap era uno dei punti più sorvegliati del pianeta.

Pmi sotto pressione, Terranova (Fmpi): Il caro energia mette a rischio la competitivitàdi Bianca Desideri La situazione internazionale resta incerta e le tensioni geopolitiche continuano ad avere effetti sull’economia reale.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: TG5: Deficit, Italia al 3,1%. Piano Ue sull'energia Video; Federico Rampini: Pane e cannoni; Il Forte di Vinadio riapre a maggio con l'oasi ecologica Fiori nei cannoni; Da Rampini a Cassese, ecco le novità in libreria.

Costi dell’energia e competenze i nodi da risolvere. La spinta possibile dall’Intelligenza Artificiale - facebook.com facebook

5 Guerri Napoli Dolomiti Energia Trentino #GuerriNapoli | #DestinationNapoli | #Starting5 x.com